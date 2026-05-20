Strage di Modena Paolo Crepet a Open | Serve la perizia psichiatrica su El Koudri Che in passato abbia avuto problemi non significa nulla

Da open.online 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente avvenuto nel centro di Modena ha coinvolto un uomo di 31 anni che, nella giornata del 16 maggio, ha investito alcuni pedoni e colpito diverse persone con la propria auto. La vicenda ha suscitato attenzione per le circostanze e le motivazioni dietro il gesto. Un noto psichiatra ha sottolineato la necessità di una perizia psichiatrica approfondita e aggiornata sull’uomo coinvolto, precisando che eventuali problemi passati non sono sufficienti per valutare la situazione attuale.

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«Serve una perizia psichiatrica approfondita e attuale». A parlare è il noto psichiatra Paolo Crepet sul caso di Salim El Koudri, il 31enne che il 16 maggio ha travolto alcuni pedoni nel centro di Modena lanciando l’auto contro la folla. Il bilancio è di otto feriti, tra cui una donna che ha subito l’amputazione delle gambe e un’altra ricoverata in condizioni critiche. L’uomo ora è in carcere con l’accusa di strage aggravata dalle lesioni gravissime. La Gip, al momento, ha escluso un collegamento diretto tra il gesto e i suoi disturbi psichiatrici. Secondo quanto emerso, tra il 2022 e il 2024 El Koudri era seguito dai servizi territoriali per un disturbo schizoide di personalità, percorso avviato spontaneamente e poi interrotto di sua iniziativa. 🔗 Leggi su Open.online

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