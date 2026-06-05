Omicidio Villetta di Negro si aggravano le condizioni del presunto assassino

Le condizioni di Cisse Camara, 42enne senegalese, accusato dell’omicidio di un uomo senza fissa dimora, sono peggiorate. L’uomo era stato arrestato dopo il ritrovamento del corpo nel parco di Villetta di Negro, a Genova. Camara si trova ora in ospedale, dove le sue condizioni sono state giudicate più gravi rispetto a qualche ora fa. La vittima, uccisa sabato mattina, era stata trovata nel parco con ferite da arma da taglio.

Si sono aggravate le condizioni di salute di Cisse Camara, il 42enne di origine senegalese accusato dell'omicidio di Pietro Alberto Paolo Signor, il 49enne milanese senza fissa dimora ucciso sabato mattina nei giardini di Villetta Di Negro, nel centro di Genova.L'arresto di Camara e il ricovero. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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