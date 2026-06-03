Omicidio Villetta Di Negro | autopsia e indagini Un colpo alla carotide per la procura Camara voleva uccidere
Un uomo di 49 anni è stato ucciso sabato mattina nei giardini di una villetta, dopo una lite con un uomo di 42 anni. L’autopsia ha rilevato un colpo alla carotide come causa della morte. La procura ha riferito che il colpo potrebbe aver provocato un’emorragia fatale. L’uomo accusato di aver causato l’omicidio è stato messo sotto tutela e si trova in stato di fermo.
Un colpo alla carotide potrebbe avere provocato la morte di Pietro Alberto Paolo Signor, il 49enne morto lo scorso sabato mattina nei giardini di villetta Di Negro, ucciso in seguito a una lite con Cisse Camara, 42enne senegalese richiedente asilo, accusato dell'omicidio e attualmente piantonato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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