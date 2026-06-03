Omicidio Villetta Di Negro | autopsia e indagini Un colpo alla carotide per la procura Camara voleva uccidere

Notizia in breve

Un uomo di 49 anni è stato ucciso sabato mattina nei giardini di una villetta, dopo una lite con un uomo di 42 anni. L’autopsia ha rilevato un colpo alla carotide come causa della morte. La procura ha riferito che il colpo potrebbe aver provocato un’emorragia fatale. L’uomo accusato di aver causato l’omicidio è stato messo sotto tutela e si trova in stato di fermo.