Mercoledì 20 maggio 2026 alle 16:10 andrà in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap opera trasmessa da Rai 1 dal 2015. Nella puntata, le condizioni di Rosa si aggravano e si approfondiscono le vicende dei personaggi principali, con situazioni che si sviluppano nel corso del pomeriggio. Gli spettatori potranno seguire le nuove storyline e i cambiamenti nelle dinamiche tra i protagonisti. La trasmissione prosegue con la sua programmazione regolare, offrendo aggiornamenti sulle vicende dei personaggi.

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 172. Ecco le anticipazioni di mercoledì 20 maggio 2026. Nella puntata precedente di martedì 19 maggio. Martedì 19 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Mirella continua ad avere dubbi sull’affidabilità di Luigi e si sfoga con Mimmo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 20 maggio 2026: le condizioni di Rosa si aggravano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 4 all'8 maggio 2026

Sullo stesso argomento

Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 15 maggio 2026: Rosa ferita attende aiutoNuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015.

Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 19 maggio 2026: il ritorno di RosaNuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni 18 maggio: Adelaide aiuta Rosa e Marcello… il riabbraccio che può cambiare l’ultima settimana wonderchannel.it/il-paradiso-de… x.com

Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 19 maggio 2026: il ritorno di RosaCesare messo alle strette dai ricatti: trama de Il paradiso delle signore del 19 maggio ... dilei.it

Il Paradiso delle Signore 18–22 maggio 2026: Rosa in pericolo, la scelta di MirellaIl Paradiso delle Signore 18–22 maggio 2026. Rosa rischia grosso, Mirella lascia Luigi e il Paradiso festeggia il Giro d'Italia. maridacaterini.it