Il paradiso delle signore le anticipazioni del 20 maggio 2026 | le condizioni di Rosa si aggravano

Da dilei.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 20 maggio 2026 alle 16:10 andrà in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap opera trasmessa da Rai 1 dal 2015. Nella puntata, le condizioni di Rosa si aggravano e si approfondiscono le vicende dei personaggi principali, con situazioni che si sviluppano nel corso del pomeriggio. Gli spettatori potranno seguire le nuove storyline e i cambiamenti nelle dinamiche tra i protagonisti. La trasmissione prosegue con la sua programmazione regolare, offrendo aggiornamenti sulle vicende dei personaggi.

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Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 172. Ecco le anticipazioni di mercoledì 20 maggio 2026. Nella puntata precedente di martedì 19 maggio. Martedì 19 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Mirella continua ad avere dubbi sull’affidabilità di Luigi e si sfoga con Mimmo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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