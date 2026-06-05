Omicidio Villetta Di Negro | martedì i funerali di Pietro Alberto Paolo Signor

Martedì alle 8.30 si svolgeranno i funerali di un uomo di 49 anni ucciso nel centro di Genova. La cerimonia si terrà nella chiesa della Santissima Annunziata. La vittima è deceduta sabato mattina nei giardini di Villetta Di Negro. La polizia sta indagando sull’omicidio, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sul movente o sui sospettati.

Si terranno martedì 9 giugno alle 8.30 nella chiesa della Santissima Annunziata i funerali di Pietro Alberto Paolo Signor, il 49enne milanese di origine ucciso sabato mattina nei giardini di Villetta Di Negro, nel centro di Genova.Al termine della cerimonia, il corpo sarà cremato e le ceneri. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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