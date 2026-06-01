Omicidio Villetta Di Negro convalidato l' arresto di Camara attesa l' autopsia

Lunedì 1 giugno è stato convalidato l’arresto di Cisse Camara, 42 anni, sospettato di aver ucciso due giorni prima un uomo di 49 anni a Villetta Di Negro, nel centro di Genova. Si attende l’esito dell’autopsia per chiarire le cause del decesso.

È stato convalidato oggi, lunedì 1 giugno, l'arresto di Cisse Camara, 42 anni, presunto killer che due giorni fa ha ucciso il 49enne Pietro Alberto Paolo Signor a Villetta Di Negro, nel pieno centro città a Genova. L'uomo, al momento ancora piantonato in ospedale, è stato ricoverato in seguito ad. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Cop Avoids Jail After Illegally Entering Home & Fatally Shooting Sleeping Black Man

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