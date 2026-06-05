Un uomo è stato fermato per il suo ruolo nel facilitare l’omicidio. È ritenuto la figura di collegamento tra i sicari e l’ambiente, assumendo un ruolo di cerniera. La polizia ha anche identificato il quarto uomo che ha aperto la porta della discoteca, contribuendo all’ingresso dei killer. Inoltre, sono state acquisite informazioni sulla fuga dei responsabili, che hanno utilizzato una Lancia Y noleggiata per allontanarsi dal luogo dell’omicidio.

Chi è il quarto uomo che ha aperto la porta della discoteca?. Come ha gestito la fuga dei sicari sulla Lancia Y noleggiata?. Quale conversazione privata ha permesso di identificare l'ignoto 2?. Perché il clan Strisciuglio ha aggredito un ventunenne poche ore dopo?.? In Breve Di Vittorio avrebbe guidato la Lancia Y a noleggio tra Bisceglie, Corato e Bari.. L'omicidio è avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 aprile al Divinae Club.. Il sospettato avrebbe tentato di intimidire due testimoni e il noleggiatore dell'auto.. L'agguato a Kevin Ciocca a Bari Vecchia sarebbe una ritorsione del clan Strisciuglio.. Francesco Di Vittorio fermato per l’omicidio di Filippo Scavo: l’indagine punta al ruolo di cerniera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio Scavo: fermato il ruolo di cerniera che facilitò i sicari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omicidio Scavo, fermato il quarto presunto colpevole: aprì la porta ai due complici per la fugaUna quarta persona è stata arrestata dai carabinieri di Trani nel caso dell’omicidio di un uomo di 43 anni, avvenuto il 19 aprile.

Leggi anche: Omicidio Scavo, quarto fermo: identificato l'uomo che aprì la porta D del Divine Club

Temi più discussi: Omicidio Scavo, fermato l'ignoto 2: è il 21enne che portò via Capriati dalla discoteca di Bisceglie. Voleva scappare in Australia; Omicidio Scavo, fermato l’uomo che aprì la porta della discoteca ai killer. Ecco chi è; Omicidio Scavo, fermato il quarto presunto colpevole: aprì la porta ai due complici per la fuga; OMICIDIO SCAVO A BISCEGLIE: FERMATO IL QUARTO COMPONENTE DEL GRUPPO, SI TRATTA DI UN 21ENNE DI MODUGNO. TENTAVA LA FUGA IN AUSTRALIA - SIM Carabinieri.

Omicidio in discoteca nel Barese, quarto fermo per il delittoUna quarta persona è stata fermata dai carabinieri del Comando provinciale di Trani nelle indagini sull'omicidio di Filippo Scavo, il 43enne barese assassinato lo scorso 19 aprile nella discoteca Divi ... ansa.it

Omicidio Scavo, fermato il quarto presunto colpevole: aprì la porta ai due complici per la fugaUna quarta persona è stata fermata dai carabinieri del Comando provinciale di Trani nelle indagini sull'omicidio di Filippo Scavo, il ... msn.com