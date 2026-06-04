Omicidio Scavo quarto fermo | identificato l' uomo che aprì la porta D del Divine Club

Aveva un volto, ma non un nome. Era "Ignoto 2", l'uomo che la notte del 19 aprile 2026 aprì la porta in ferro dell'accesso D del Divine Club di Bisceglie, lasciando rientrare il gruppo armato che pochi istanti dopo avrebbe ucciso Filippo Scavo. Ora ha anche un nome. Nelle prime ore di questa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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