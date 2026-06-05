Omicidio di Porcia lesioni da aggressione e tentativo soffocamento

Un uomo è stato aggredito con violenza al volto e alla testa, riportando multiple ferite. Durante l’attacco, ci sarebbe stato anche un tentativo di soffocamento. La vittima è stata trovata con segni evidenti di lesioni e portata in ospedale. La polizia sta indagando per ricostruire l’accaduto e identificare gli aggressori. Nessuna informazione sui motivi o sul numero di persone coinvolte è stata ancora resa nota.

Sarebbe stato colpito più volte con violenza al volto e alla testa e sarebbe stato anche oggetto di un tentativo di soffocamento. È quanto emerge dall'autopsia eseguita il 4 giugno dal medico legale Antonello Cirnelli sul corpo di Marius Adrian Dorobantu, di 59 anni, nell'ambito dell'indagine per. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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