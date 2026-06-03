Omicidio di Porcia | convalidato l' arresto a Fabrizio Barberini

Il gip del Tribunale di Pordenone ha convalidato l’arresto di Fabrizio Barberini, 50 anni, confermando la custodia in carcere. Barberini è accusato di aver ucciso Marius Adrian Dorobantu.

Fabrizio Barberini resta in carcere. A deciderlo è il gip del Tribunale di Pordenone che ha convalidato l'arresto del 50enne, accusato di aver ucciso Marius Adrian Dorobantu. Il fatto è avvenuto nella giornata di venerdì 29 maggio in via Zuccolo 92 a Porcia. Lunedì 1 giugno si è invece tenuta. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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Uccide il suocero, Fabrizio Barberini non risponde al giudice. La difesa

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Accusato dell'omicidio del padre della compagna, Fabrizio Barberini si è avvalso della facoltà di non rispondereFabrizio Barberini, accusato dell’omicidio del padre della sua compagna, si è presentato davanti al giudice e ha scelto di non rispondere.

Temi più discussi: Porcia, udienza di convalida: l'accusato non risponde; Delitto di Porcia, Barberini passa dalla terapia intensiva al carcere; Omicidio di Porcia: oggi la convalida del fermo per l’ex genero; Uccide l’ex suocero, Fabrizio Barberini interrogato e poi trasferito in carcere.

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