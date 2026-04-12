Incidente e aggressione Automobilista indagato | tentato omicidio e lesioni

Nel tardo pomeriggio di venerdì, tra Paullo e Zelo Buon Persico, si è verificato un incidente in cui un uomo è stato investito e trascinato per alcuni metri. L’automobilista coinvolto è stato sottoposto a indagini con l’accusa di tentato omicidio e lesioni, in seguito alla fuga dal luogo dell’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione per la gravità dell’episodio e le conseguenze per la vittima.

ZELO BUON PERSICO (Lodi) Incidente con fuga e aggressione nel tardo pomeriggio di venerdì, tra Paullo e Zelo Buon Persico, dove un uomo è rimasto ferito dopo essere stato investito e trascinato per diversi metri. Il conducente responsabile è stato rintracciato ieri mattina, al termine delle indagini della Polizia Locale dell’Unione nord lodigiano. Secondo quanto riferito dal conducente di un furgone, rimasto infortunato a seguito dell’accaduto, lo scontro ha avuto origine nel territorio comunale di Paullo: un’auto avrebbe urtato il suo automezzo, ma nonostante l’impatto il conducente della vettura non si sarebbe fermato per prestare soccorso o scambiare i dati, dandosi invece alla fuga.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente e aggressione. Automobilista indagato: tentato omicidio e lesioni Aggressione al fratello dell’allenatore Pisacane, reato riqualificato: da tentato omicidio a lesioni aggravateIl Tribunale del Riesame ha riqualificato il reato contestato a Vincenzo Bevivino: secondo la tesi degli avvocati, accolta dal giudice, non è... Lugo, aggressione a carabiniere dopo incidente stradale: tentato furto di bodycam e lesioni al militare.Lugo (Ravenna) – Un banale incidente stradale si è trasformato in una violenta aggressione ai danni di un carabiniere, culminata nel tentativo di...