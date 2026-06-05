Omicidio di Pasqua il pm chiede 18 anni per Dawda Bandeh | era entrato nella villa e aveva ucciso il domestico

Il pubblico ministero ha richiesto 18 anni di carcere per un uomo di 28 anni, accusato di aver ucciso un domestico di 61 anni nella sua villa. L’arresto è stato effettuato il 20 aprile 2025, dopo che l’indagato era entrato nella proprietà e aveva causato la morte della vittima. La richiesta di condanna si basa sui fatti emersi durante le indagini.

Il pm di Milano, Andrea Zanoncelli, ha chiesto 18 anni di carcere per Dawda Bandeh, il 28enne fermato il 20 aprile 2025 nella villa di via Randaccio accusato di aver ucciso Angelito Acob Manansala, domestico 61enne. La richiesta è stata avanzata davanti alla gup Giulia Marozzi nell'ambito del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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