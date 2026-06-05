Il pubblico ministero di Milano ha chiesto una condanna di 18 anni di carcere per Dawda Bandeh, accusato di aver ucciso un domestico in via Randaccio. La richiesta si basa sulle prove raccolte nel procedimento giudiziario. L’udienza si è svolta in tribunale e la sentenza sarà pronunciata nelle prossime settimane. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto nello scorso anno, con l’imputato accusato di aver causato la morte della vittima durante un episodio violento.

Milano – Una condanna a 18 anni di reclusione: questa la richiesta del pm di Milano Andrea Zanoncelli nel processo con rito abbreviato, davanti alla gup Giulia Marozzi, a carico di Dawda Bandeh, 28enne di origini gambiane che venne fermato la sera di Pasqua del 2025, ossia il 20 aprile, a ll'interno di una villa Liberty di via Randaccio, in zona Arco della Pace, con l'accusa di avere strangolato e ucciso Angelito Acob Manansala, collaboratore domestico dei proprietari di casa, 61 anni e di origine filippina. In sostanza, la Procura ha chiesto una condanna a 27 anni, che scendono a 18 con lo sconto di un terzo previsto dal rito. La sentenza è prevista per il 26 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Domestico ucciso di via Randaccio, la richiesta del pm: condannate Dawda Bandeh 18 anni di carcere per omicidio

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