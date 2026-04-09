A Milano, un uomo è stato ucciso in circostanze ancora al centro di un procedimento giudiziario. La procura ha richiesto due condanne a 14 anni di reclusione per i gestori di un bar coinvolti nell’episodio, sostenendo che si sia trattato di un omicidio volontario con l’aggravante della crudeltà, pur riconoscendo anche l’attenuante della provocazione. La vicenda è ora al vaglio del tribunale, che dovrà stabilire le responsabilità definitive.

Milano, 9 aprile 2026 – Fu omicidio volontario con tanto di aggravante della crudeltà, anche se resta la prevalenza dell'attenuante della provocazione. Per questo la pm di Milano Maura Ripamonti, davanti alla Corte d'Assise, ha chiesto una condanna di 14 anni a carico di Shu Zou, 33 anni, e suo zio Liu Chongbing, 52 anni, che la mattina del 17 ottobre 2024 uccisero a forbiciate Eros Di Ronza. Quest’ultimo, 37enne, aveva tentato di rubare, con un complice poi fuggito, dei gratta e vinci in un bar di viale Da Cermenate, a Milano. Titolare dell’esercizio era una donna, anche lei cinese, di cui imputati sono rispettivamente nipote e marito. Nel primo fotogramma, l'arrivo del proprietario armato che sorprende il "palo", complice di Eros Di Ronza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Eros Di Ronza ucciso a Milano, la pm chiede due condanne a 14 anni per i gestori del bar: “Fu omicidio volontario con crudeltà”

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