L’attore James Handy è stato trovato morto nel giardino di casa, con ferite da arma bianca. L’omicidio è stato commesso dal figlio della sua compagna, che è stato arrestato poco dopo. La polizia ha confermato che l’uomo è stato accusato di aver inflitto le ferite fatali all’attore. La vittima è stata trovata con ferite da arma da taglio e i soccorritori non sono riusciti a salvarlo. L’indagine è ancora in corso.

James Handy, uno dei volti di Jumanji e Top Gun: Maverick, è morto a 81 anni. L’attore è stato ucciso con una coltellata al petto. Per il suo omicidio è stato arrestato il figlio della compagna. Handy è stato ucciso nel giardino della sua abitazione a Los Angeles. A informare le autorità sarebbe stato lo stesso killer, che ha composto il 911 e avrebbe detto: “Sono il figlio dell’uomo, ho appena ucciso l’uomo del peccato”. È morto l’attore James Handy Mercoledì 3 giugno il corpo dell’attore James Handy è stato rinvenuto privo di vita nel giardino della sua abitazione a Los Angeles. La vittima, 81 anni, è stata pugnalata a morte all’altezza del cuore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di James Handy, l'attore trovato morto accoltellato in giardino: arrestato il figlio della compagna

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L’attore James Handy ucciso durante un’aggressione: arrestato il figlio della compagnaUn attore è stato trovato ferito nel giardino di casa a Los Angeles e successivamente è morto.

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