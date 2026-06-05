La stazione di Milano Certosa, un tempo punto di aggregazione per le bande giovanili, è tornata sotto i riflettori dopo il delitto di Gianluca Ibarra. La polizia ha avviato indagini sulla presenza di gruppi di giovani coinvolti in attività criminali nel quartiere, con particolare attenzione alle dinamiche delle pandillas. Nessuna informazione è stata fornita sui sospetti o sui movimenti recenti delle bande nella zona. La stazione rimane al centro delle verifiche delle forze dell’ordine.

Era uno storico luogo di ritrovo delle pandillas milanesi la stazione di Milano Certosa, tornata al centro delle cronache dal 26 maggio scorso per l'efferato omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso con numerosi fendenti da un branco di giovani che si sospetta appartengano proprio a una gang.? E mentre gli inquirenti, dopo sopralluoghi, riscontri tecnici e testimonianze hanno raccolto importanti elementi e stanno attendendo gli ultimi riscontri per finalizzare l'indagine, si cerca di ricostruire chi fosse nell'area quel giorno e a quell'ora. Nello scalo infatti da tempo sarebbe riapparsa una pluralità di gruppi e gruppetti, tra... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio di Gianluca Ibarra, lente puntata sulle pandillas ritornate in stazione Certosa

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