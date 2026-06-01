Un uomo ha dichiarato che chi ha ucciso suo fratello alla stazione Certosa sono “bestie” e “una gang”. La violenza è avvenuta in un’area pubblica, senza dettagli sui responsabili o sulle circostanze dell’omicidio. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza aver ancora comunicato eventuali sospetti o motivazioni ufficiali. La famiglia del defunto si è detta devastata dall’accaduto e chiede giustizia.

Milano, 1 giugno 2026 – "Non sono neanche persone, questi sono degli animali. È una gang". Lo ha detto al programma “Fuori dal coro” di Rete 4 il fratello di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di origine sudamericana accoltellato a morte nella notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione di Milano Certosa. " Mio fratello praticamente mi è morto tra le braccia" ha raccontato il fratello della vittima. "L'unico che sa come è andata – ha aggiunto – sono io che ero lì con lui. Escono sei, sette ragazzi e iniziano a dire 'Somos los reyes' ('Siamo i re', ndr). Hanno fatto un marchio sulla parete, con la scritta LK. È una gang". Il ventiduenne Gianluca Ibarra Silvera aggredito davanti al fratello: "Scappa o ammazzano anche te". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio alla stazione Certosa, la rabbia del fratello di Gianluca Ibarra: “Quelli che l’hanno ucciso sono bestie, non persone”

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