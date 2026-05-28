Omicidio in stazione Certosa è caccia ai killer di Gianluca Ibarra Silvera | la polizia analizza le telecamere
La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili dell'omicidio di un giovane di 22 anni, avvenuto martedì sera alla stazione di Milano Certosa. L'uomo è stato accoltellato e ucciso durante un episodio che sta ora sotto indagine. Le forze dell'ordine stanno lavorando per raccogliere elementi utili a ricostruire l'accaduto e trovare i colpevoli.
Proseguono a ritmo serrato le indagini per individuare i responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte nelle stazione di Milano Certosa nella serata di martedì. In queste ore gli agenti della Squadra mobile che indagano sul caso stanno analizzando le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Temi più discussi: Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate a 22 anni in stazione Certosa; Si indaga su possibili legami con le gang per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa di Milano; Il padre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a Milano Certosa: Ho riconosciuto il capo della MS13; Omicidio alla stazione di Milano Certosa, il grido di dolore del padre del 22enne ucciso: Ne ho riconosciuto uno.
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Ieri l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Certosa. Gli altri precedenti e la guerra per il controllo del territorio facebook
Ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate durante rissa in stazione Certosa: morto Gianluca Ibarra Silvera reddit
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