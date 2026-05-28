Omicidio in stazione Certosa è caccia ai killer di Gianluca Ibarra Silvera | la polizia analizza le telecamere

Notizia in breve

La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili dell'omicidio di un giovane di 22 anni, avvenuto martedì sera alla stazione di Milano Certosa. L'uomo è stato accoltellato e ucciso durante un episodio che sta ora sotto indagine. Le forze dell'ordine stanno lavorando per raccogliere elementi utili a ricostruire l'accaduto e trovare i colpevoli.