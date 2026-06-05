La polizia ha effettuato un sopralluogo sul luogo dell’omicidio avvenuto alla Certosa, dove quindici persone hanno aggredito un giovane. Gli agenti stanno cercando di identificare i coinvolti e capire come siano riusciti a scappare verso Treviglio e Villapizzone. Le forze dell’ordine stanno analizzando le tracce lasciate sul luogo e monitorando le piste per rintracciare i responsabili. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sui motivi dell’aggressione.

Chi sono i quindici aggressori che hanno colpito il giovane?. Come sono riusciti i carnefici a fuggire verso Treviglio e Villapizzone?. Perché i Latin King hanno scelto proprio quel binario per l'attacco?. Cosa nascondono i graffiti apparsi subito dopo l'omicidio nel quartiere?.? In Breve Almeno 15 aggressori coinvolti nell'assalto alla stazione di Milano Certosa. Aggressori fuggiti verso Villapizzone o su regionale diretto a Treviglio. Lame, forbici e cocci di bottiglia usati contro Gianluca Mercoledì. Sigla LK rinvenuta su muri e segnali stradali del quartiere. Il sopralluogo alla stazione di Certosa ricostruisce l’aggressione che ha ucciso Gianluca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio Certosa: sopralluogo per rintracciare 15 aggressori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, maxi rissa alla stazione Certosa: 22enne morto accoltellato. Gli aggressori fuggiti in trenoUn ragazzo di 22 anni è stato accoltellato e ha perso la vita nella stazione di Milano Certosa poco dopo le 22 di ieri sera.

Milano, maxi rissa alla stazione Certosa: morto accoltellato un 22enne. Gli aggressori fuggiti in trenoUn giovane di 22 anni è stato ucciso con un colpo di arma bianca durante una rissa avvenuta ieri sera nella stazione di Milano Certosa.

Temi più discussi: Gianluca, ucciso alla stazione di Certosa. Il sopralluogo dei sopravvissuti, si stringe il cerchio intorno ai killer; Omicidio a Certosa: Così hanno ucciso Gianluca. Piantedosi: Presto gli arresti; Milano, il fratello di Gianluca Ibarra torna sul luogo del delitto e racconta la fuga disperata cadendo tra i binari: Così la pandilla l'ha ucciso; Rissa sui binari e 22enne accoltellato a morte: i latinos insanguinano la stazione Milano-Certosa. FdI: sinistra strabica sulla stretta alle gang.

Gianluca, ucciso alla stazione di Certosa. Il sopralluogo dei sopravvissuti, si stringe il cerchio intorno ai killerIl fratello della vittima e l’amico del padre hanno accompagnato gli investigatori della Mobile, fornendo elementi importanti per la ricostruzione della tremenda aggressione. Accertamenti anche sui gr ... msn.com

Omicidio a Certosa: Così hanno ucciso Gianluca. Piantedosi: Presto gli arrestiNuovo sopralluogo alla stazione con il fratello e l’amico di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso da una gang il 26 maggio ... milano.repubblica.it