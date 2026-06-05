Omicidio Certosa | sopralluogo per rintracciare 15 aggressori

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia ha effettuato un sopralluogo sul luogo dell’omicidio avvenuto alla Certosa, dove quindici persone hanno aggredito un giovane. Gli agenti stanno cercando di identificare i coinvolti e capire come siano riusciti a scappare verso Treviglio e Villapizzone. Le forze dell’ordine stanno analizzando le tracce lasciate sul luogo e monitorando le piste per rintracciare i responsabili. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sui motivi dell’aggressione.

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Chi sono i quindici aggressori che hanno colpito il giovane?. Come sono riusciti i carnefici a fuggire verso Treviglio e Villapizzone?. Perché i Latin King hanno scelto proprio quel binario per l'attacco?. Cosa nascondono i graffiti apparsi subito dopo l'omicidio nel quartiere?.? In Breve Almeno 15 aggressori coinvolti nell'assalto alla stazione di Milano Certosa. Aggressori fuggiti verso Villapizzone o su regionale diretto a Treviglio. Lame, forbici e cocci di bottiglia usati contro Gianluca Mercoledì. Sigla LK rinvenuta su muri e segnali stradali del quartiere. Il sopralluogo alla stazione di Certosa ricostruisce l’aggressione che ha ucciso Gianluca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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