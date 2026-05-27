Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato e ha perso la vita nella stazione di Milano Certosa poco dopo le 22 di ieri sera. Gli aggressori, che sono fuggiti in treno, sono ancora ricercati. La polizia ha avviato le indagini e sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. La vittima, di origini sudamericane, è deceduta sul posto.

Un ragazzo di 22 anni, nato in Italia ma di origini sudamericane, è morto dopo essere stato accoltellato nella tarda serata di ieri, poco dopo le 22, nella stazione di Milano Certosa in via Mambretti. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato vittima di una aggressione, forse scattata in seguito a una rissa, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli, con una ferita alla gamba sinistra. La dinamica Le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale. L'episodio è avvenuto all'altezza del binario 6, secondo quanto riferiscono i soccorritori del 118, intervenuti con due ambulanze e un'automedica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Milano, maxi rissa alla stazione Certosa: 22enne morto accoltellato. Gli aggressori fuggiti in treno

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Milano, rissa sui binari della stazione Certosa: ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate

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