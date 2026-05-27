Milano maxi rissa alla stazione Certosa | morto accoltellato un 22enne Gli aggressori fuggiti in treno

Un giovane di 22 anni è stato ucciso con un colpo di arma bianca durante una rissa avvenuta ieri sera nella stazione di Milano Certosa. L'aggressore ha poi fuggito in treno. La vittima, di origini sudamericane, è deceduta poco dopo l’intervento dei soccorsi. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca testimoni. Non ci sono ancora dettagli sulle circostanze dell’aggressione o sui responsabili.

Un ragazzo di 22 anni, nato in Italia ma di origini sudamericane, è morto dopo essere stato accoltellato nella tarda serata di ieri, poco dopo le 22, nella stazione di Milano Certosa, in via Mambretti. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato vittima di una aggressione, forse scattata in seguito a una rissa, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli, con una ferita alla gamba sinistra. La dinamica Le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto che sono state necessarie le manovre di rianimazione e una prima stabilizzazione prima dell'arrivo in ospedale. L'episodio è avvenuto all'altezza del binario 6, secondo quanto riferiscono i soccorritori del 118, intervenuti con due ambulanze e un'automedica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Milano, maxi rissa alla stazione Certosa: 22enne morto accoltellato. Gli aggressori fuggiti in treno

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