Omicidio alla stazione di Milano Certosa c' è un fermo La polizia perquisisce e interroga altri 7 ragazzi

Da ilgiornale.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia ha fermato un ragazzo sospettato di aver ucciso un 22enne alla stazione Certosa nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Durante le operazioni, sono stati perquisiti e ascoltati altri sette giovani. La vittima è stata accoltellata e l'omicidio si è verificato in una zona periferica del capoluogo lombardo. La polizia prosegue le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

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Ha origini peruviane e ha ammesso di appartenere alla gang latina. È accusato di omicidio aggravato per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, accoltellato tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa. Altri sette perquisiti e interrogati C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione di Milano Certosa, periferia nord del capoluogo lombardo. Ha 19 anni ed è di origini peruviane. Come altri sette giovani, perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'hinterland, appartiene, per sua stessa ammissione, alla pandilla dei "Latin Kings". Gli... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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