Milano Certosa blitz della polizia dopo l' omicidio di Gianluca Ibarra | 276 persone identificate nell' area della stazione
La polizia ha effettuato un blitz a Milano Certosa dopo l’omicidio di Gianluca Ibarra. Durante le operazioni sono state identificate 276 persone nell’area della stazione. I posti di blocco e i controlli si sono svolti sia all’interno che all’esterno dello scalo ferroviario, portando a diversi accertamenti e verifiche. Nessuna informazione su eventuali arresti o sequestri è stata diffusa.
I posti di blocco e le verifiche all’interno e all’esterno dello scalo hanno portato a diversi provvedimenti: otto persone sottoposte a misure di prevenzione, tre accompagnate in questura per l’identificazione e una denunciata a piede libero per evasione Il quartiere di Milano Certosa torna s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Al setaccio Milano Certosa dopo l’omicidio di Gianluca Ibarra: controllate 276 personeNella giornata del 29 maggio 2026, a Milano, sono stati effettuati controlli presso la zona di Certosa, in seguito all’omicidio di Gianluca Ibarra.
Milano Certosa: maxi blitz dopo l’omicidio, 276 persone controllateDopo l’omicidio avvenuto a Milano Certosa, sono state controllate 276 persone durante un maxi blitz delle forze dell’ordine.
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Maxi blitz a Milano Certosa, dopo l'omicidio di Gianluca Ibarra: quasi 300 persone controllate ift.tt/tQAbhYG x.com
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