Milano Certosa blitz della polizia dopo l' omicidio di Gianluca Ibarra | 276 persone identificate nell' area della stazione

Notizia in breve

La polizia ha effettuato un blitz a Milano Certosa dopo l’omicidio di Gianluca Ibarra. Durante le operazioni sono state identificate 276 persone nell’area della stazione. I posti di blocco e i controlli si sono svolti sia all’interno che all’esterno dello scalo ferroviario, portando a diversi accertamenti e verifiche. Nessuna informazione su eventuali arresti o sequestri è stata diffusa.