Un uomo ha chiamato i soccorsi dichiarando di aver ucciso sua moglie nell’appartamento in periferia. Dopo aver fatto questa telefonata, l’uomo si è dato alla fuga ed è stato arrestato alcuni giorni dopo sulla tomba del proprio figlio. La donna è stata trovata morta nell’abitazione, mentre i motivi dell’omicidio non sono stati ancora resi noti. La polizia sta indagando sulla vicenda.

È stato fermato l'uomo di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni a coltellate nella loro abitazione a Piacenza. A quanto si apprende, l'uomo era sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. A chiamare i soccorsi dopo il femminicidio sarebbe stato lo stesso marito, che poi avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Pare che la coppia avesse dei figli., "Venite, ho ucciso mia moglie", avrebbe annunciato l'uomo ai soccorsi. In un appartamento al sesto piano di un palazzo alla periferia di Piacenza, le forze dell'ordine hanno trovato il cadavere della donna, che stando a quanto emerso sarebbe stata uccisa a coltellate.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Piacenza, uomo chiama i soccorsi: "Venite, ho ucciso mia moglie" | Poi si dà alla fuga: arrestato sulla tomba del figlio

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