Un uomo è stato ucciso oggi pomeriggio alle 16 e 30 a Boscotrecase, in provincia di Napoli, durante un episodio avvenuto in un’abitazione di corso Umberto. La vittima è stata colpita con una pistola. L’autore del gesto si è poi barricato in casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Omicidio nel pomeriggio di oggi a Boscotrecase, in provincia di Napoli. Intorno alle 16.30 un uomo è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco in un’area comune situata alle spalle di alcune abitazioni tra corso Umberto I e via Promiscua. La vittima è Salvatore Solimeno, 46 anni, già noto alle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione investigativa, il proiettile potrebbe aver reciso l’arteria femorale. Ferito gravemente, l’uomo sarebbe riuscito a raggiungere la propria abitazione, dove è poi deceduto poco dopo. I carabinieri dell'Aliquota Pronto Intervento del Reggimento Campania hanno fatto irruzione nell'abitazione di via Promiscua 22, dove risiede il principale sospettato, anch'egli già noto alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Omicidio a Boscotrecase, uccide il vicino e si barrica in casa

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