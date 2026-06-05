Omessa sorveglianza sanitaria quasi settemila euro di sanzioni per un' azienda di Palagonia

Due aziende di Palagonia sono state controllate dai carabinieri e dal nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania. In un caso sono state riscontrate violazioni legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro e all'omessa sorveglianza sanitaria. Per l'azienda sono state comminate sanzioni per circa 6.800 euro. Le ispezioni hanno portato alla luce irregolarità che riguardano le norme di sicurezza e la tutela dei lavoratori.

I carabinieri della compagnia di Palagonia, insieme ai colleghi del nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno ispezionato due ditte palagonesi riscontrando, in un caso, diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La titolare, una 50enne di Palagonia, aveva omesso di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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