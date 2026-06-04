Ispezione in un' azienda agricola | denuncia e sanzioni per quasi 5mila euro

Durante un’ispezione in un’azienda agricola sono state rilevate carenze igienico-sanitarie nei servizi destinati ai lavoratori e assenti cassette di primo soccorso. I locali usati come spogliatoi presentavano condizioni inadeguate. Per queste irregolarità sono state elevate sanzioni per un totale di circa 5.000 euro.

Nessuna cassetta di primo soccorso, inadeguate condizioni igienico sanitarie dei servizi destinati ai lavoratori, carenze nei locali adibiti a spogliatoio. E' l'esito dei controlli dei carabinieri e dei militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Latina all'interno di un'azienda agricola del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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