Oman droni bloccano il petrolio | Hezbollah rifiuta la tregua

Notizia in breve

Droni hanno bloccato il porto in Oman, impedendo il carico di petrolio. Hezbollah ha rifiutato una proposta di tregua con Israele. Non ci sono stati commenti ufficiali sulle conseguenze del blocco sui prezzi del greggio. La situazione ha causato l’interruzione delle operazioni di esportazione nel terminal. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo alle motivazioni del rifiuto di Hezbollah. La tensione tra le parti continua senza segnali di de-escalation.