Due droni hanno colpito un porto in Oman. Hezbollah ha respinto una proposta di cessate il fuoco tra Libano e Israele. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha criticato l’Unione Europea per la mancanza di supporto e ha annunciato la disponibilità a un vertice con il leader iraniano, ma ha avvertito che la morte di anche un solo soldato americano potrebbe scatenare un conflitto armato.

Roma, 5 giugno 2026 – Nuovo attacco di Trump alla Ue: "non ci ha aiutato" e apre a un vertice con Khamenei, ma avverte: "se muore un solo soldato Usa è guerra". Il presidente americano Donald Trump rivendica l'annientamento dei bunker nucleari iraniani confermato dall'Aiea. Poi aggiunge: "Solo America e Cina hanno la tecnologia per scavare in profondità e recuperare l'uranio sepolto". In Libano intanto c’è stato il no di Hezbollah all'intesa sul cessate il fuoco mediato dagli Usa, "prima il ritiro totale di israele". Il gruppo sciita chiede anche una tregua su tutti i fronti e il ritorno degli sfollati. Un casco blu serbo dell'Unifil ucciso nel Sud. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Droni colpiscono un porto in Oman. Hezbollah respinge la proposta di cessate il fuoco fra Libano e Israele

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Dubai Attacked | Iran Drones Strike Dubai, Oman & Gulf Targets | UAE Intercepts Multiple Attacks

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