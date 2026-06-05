Un attacco con droni ha colpito il porto dell'Oman, interrompendo le operazioni di carico di petrolio. Nel frattempo, gli Hezbollah hanno dichiarato di non accettare alcuna tregua con Israele, chiudendo così la possibilità di un accordo di cessate il fuoco in Libano. La regione rimane caratterizzata da tensioni e conflitti in corso, con nessuna novità riguardo a iniziative di pace o riduzione delle ostilità.

Il porto di Al-Fahal è stato scosso da un'esplosione, interrotte le operazioni di carico di greggio. Non si ferma il conflitto nel Paese dei cedri. Trump: "Non abbiamo bisogno degli europei Il porto di Al-Fahal, in Oman, ha interrotto le operazioni di carico di petrolio greggio a seguito di un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Lo Riporta Ynet News, citando la Reuters. Gli Stati Uniti sono a disagio con la situazione in Iran e non sanno come uscirne, secondo il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov che ne ha parlato in un'intervista a Izvestia, riportata dalla Tass. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Attacco con droni al porto dell'Oman, interrotto il carico di petrolio. Gli Hezbollah rigettano la tregua con Israele

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