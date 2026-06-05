oltre mille ragazze protagoniste della formazione 80 le scuole partner

Oltre mille ragazze hanno partecipato alle tre edizioni di AI GIRLS, un progetto di formazione rivolto alle giovani. Quattordici scuole sono state coinvolte come partner, offrendo opportunità di apprendimento e crescita. La partecipazione si è concentrata su attività che hanno permesso alle studentesse di mettersi alla prova in ambiti legati all’intelligenza artificiale e alla tecnologia.

Ogni sfida è diventata un’opportunità per mettersi in gioco. È questa la chiave vincente di AI GIRLS che ha consentito in tre edizioni consecutive, di raggiungere oltre mille studentesse (1.029 per l’esattezza tra i 16 e i 18 anni), più di 80 scuole partner in tutta Italia per 2.580 ore di formazione. Durante queste lezioni le ragazze hanno sviluppato competenze tecniche, pensiero computazionale e capacità di problem solving, applicandole a temi concreti e di impatto sociale. Hanno inoltre imparato a utilizzare l’ Intelligenza Artificiale in modo consapevole, immaginando soluzioni per problemi reali, in linea con gli obiettivi dell’ Agenda 2030. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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