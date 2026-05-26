Festival della creatività Le scuole protagoniste

Durante la terza edizione del Festival della Creatività nelle scuole, si svolgeranno attività come flash mob, cori, performance teatrali e musicali. La manifestazione coinvolgerà diverse scuole e sarà coordinata da un istituto scolastico. L’evento mira a mettere in mostra le capacità degli studenti attraverso varie espressioni artistiche. La programmazione include anche altre iniziative che coinvolgeranno gli studenti in attività creative e performative. La manifestazione si svolgerà in diverse location scolastiche.

Flash mob, cori, performance teatrali e musicali e tanto altro animeranno la terza edizione del Festival della Creatività nelle scuole, coordinato dall’I.C. Piero della Francesca, in programma domani mercoledì 27 maggio. Oltre 800 ragazzi dei tre ordini di scuola — primaria, secondaria di primo e secondo grado — provenienti sia dalla città sia dalla provincia, daranno vita a due momenti distinti che caratterizzeranno questa giornata dedicata all’ arte nella scuola. La mattina, nella sala Vasariana, a partire dalle 8.45 e fino alle 13 si esibiranno i cori: circa 400 cantori che compongono 11 cori di altrettante scuole: I.C. “Città di Castiglion Fiorentino” (Castiglion Fiorentino), I. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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