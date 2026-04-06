Scuola e digitale 1,5 milioni di euro per accompagnare le ragazze e i ragazzi nella scelta della formazione

Un nuovo investimento di 1,5 milioni di euro mira a supportare gli studenti nel processo di orientamento, con un focus particolare sulle ragazze e sulle discipline STEM (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Il progetto prevede iniziative di sensibilizzazione contro gli stereotipi di genere e l’ampliamento di programmi estivi di orientamento. Inoltre, sono previste attività seminariali per facilitare la conoscenza dei vari percorsi formativi disponibili.

L'avviso regionale a sostegno di Enti di formazione professionali. Candidature fino al 7 maggio Grazie alle risorse del Programma regionale Fse+ 2021-2027, la Regione, infatti, continua a garantire anche quest’anno il progetto “Ragazze Digitali” per sostenere il contrasto agli stereotipi di genere nelle scelte formative e professionali e accompagnare le ragazze nella costruzione di percorsi formativi nelle discipline scientifiche; ampliare le opportunità a favore delle studentesse e degli studenti di poter accedere, nel periodo estivo, a summer camp orientativi per accompagnarli nelle scelte formative e professionali verso i percorsi Stem. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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