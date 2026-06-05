Oltre i limiti | a Brindisi lo sport diventa lezione di vita e legalità con Luisa Rizzo

Notizia in breve

Stamattina, nell’auditorium di un istituto scolastico a Brindisi, si è svolto un incontro tra un’atleta di alto livello e gli studenti. La discussione ha riguardato temi legati alla legalità e al rispetto delle regole, collegandoli alle esperienze sportive condivise dall’atleta. L’evento ha coinvolto studenti e docenti, mettendo in evidenza come lo sport possa essere un esempio di comportamento corretto e di impegno civile.