Oltre i limiti | a Brindisi lo sport diventa lezione di vita e legalità con Luisa Rizzo
Stamattina, nell’auditorium di un istituto scolastico a Brindisi, si è svolto un incontro tra un’atleta di alto livello e gli studenti. La discussione ha riguardato temi legati alla legalità e al rispetto delle regole, collegandoli alle esperienze sportive condivise dall’atleta. L’evento ha coinvolto studenti e docenti, mettendo in evidenza come lo sport possa essere un esempio di comportamento corretto e di impegno civile.
Stamattina (venerdì 5 giugno) l'auditorium dell’istituto “M.L. Flacco” di Brindisi è diventato il palcoscenico di un incontro straordinario tra eccellenza sportiva, formazione e impegno civile. In occasione della consegna del Premio Sport Soft Skills 2026, promosso dall'Università del Salento e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
She Forced Her Sisters Boyfriend to Marry Her in a Wedding Dress—Then His Fake Love Became Real!
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Oltre la rete: al Villa Romiti lo sport diventa lezione di vita con Volley Land
“Oltre i limiti” ad Arce: sport, inclusione e legalità al circuito “Fini”Sabato 23 maggio 2026, nel circuito “Fini” di Arce, si è tenuta la manifestazione “Oltre i limiti”.