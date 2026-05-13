Oltre la rete | al Villa Romiti lo sport diventa lezione di vita con Volley Land

Da forlitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prossimo 24 maggio Forlì si trasformerà nel centro nevralgico di una nuova visione dello sport con l’arrivo di "Volley Land - Tutto un Altro Volley". Il progetto non nasce semplicemente per celebrare la competizione, ma per ridefinire il valore del campo da gioco, mettendo al primo posto il.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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