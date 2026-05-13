Oltre la rete | al Villa Romiti lo sport diventa lezione di vita con Volley Land
Il prossimo 24 maggio Forlì si trasformerà nel centro nevralgico di una nuova visione dello sport con l’arrivo di "Volley Land - Tutto un Altro Volley". Il progetto non nasce semplicemente per celebrare la competizione, ma per ridefinire il valore del campo da gioco, mettendo al primo posto il.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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