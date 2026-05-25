Oltre i limiti ad Arce | sport inclusione e legalità al circuito Fini

Notizia in breve

Sabato 23 maggio 2026, nel circuito “Fini” di Arce, si è tenuta la manifestazione “Oltre i limiti”. L’evento ha visto la partecipazione di atleti e cittadini, con attività sportive, momenti di sensibilizzazione sull’inclusione sociale e dimostrazioni sulla sicurezza stradale. La giornata si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diverse fasce d’età, promuovendo valori di rispetto e responsabilità.