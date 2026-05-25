Oltre i limiti ad Arce | sport inclusione e legalità al circuito Fini
Sabato 23 maggio 2026, nel circuito “Fini” di Arce, si è tenuta la manifestazione “Oltre i limiti”. L’evento ha visto la partecipazione di atleti e cittadini, con attività sportive, momenti di sensibilizzazione sull’inclusione sociale e dimostrazioni sulla sicurezza stradale. La giornata si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diverse fasce d’età, promuovendo valori di rispetto e responsabilità.
Si è svolta sabato 23 maggio 2026 ad Arce, nel circuito kartistico “Fini”, la manifestazione “Oltre i limiti”, evento dedicato a sport, inclusione sociale e sicurezza stradale, promosso dall’A.S.D. Pikrace con il patrocinio del Comune.La giornata ha registrato una forte partecipazione di pubblico. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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