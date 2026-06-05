Oltre 11 mila reati perseguiti quasi 300 arresti | i carabinieri tirano le somme dell' ultimo anno di attività

Nel corso dell'ultimo anno, i carabinieri hanno perseguito più di 11 mila reati e effettuato quasi 300 arresti. L'85% delle denunce e dei crimini commessi nel territorio provinciale ha visto un intervento diretto delle forze dell'ordine. I dati mostrano un'attività intensa e capillare, con interventi puntuali in diverse zone. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle indagini o sui tipi di reati più frequenti.

Oltre l’85% dei reati commessi nell'intero territorio provinciale vede l’intervento decisivo dei carabinieri. Questo dato statistico rappresenta lo specchio di un impegno capillare, emerso con forza durante la celebrazione del 212esimo anniversario della fondazione dell’Arma. La festa dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Carabinieri in festa, i militari dell'Arma intervengono nell'85% dei reati in provincia. Quasi 300 arrestiI carabinieri intervengono nell’85% dei reati commessi in provincia, con quasi 300 arresti effettuati.

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Temi più discussi: I carabinieri celebrano il 212esimo anniversario; Garlasco, la Procura di Milano apre un fascicolo conoscitivo dopo la querela di Stefania Cappa; Milano, spazi commerciali in Galleria: la Finanza in Comune alla ricerca di documenti, s’indaga per corruzione e turbativa d’asta; Caltagirone, contrasto ai reati fallimentari, disposto sequestro di beni per circa 600 mila euro.

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