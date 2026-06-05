In un anno, i carabinieri della provincia hanno eseguito oltre 10.000 interventi e gestito quasi 59.000 richieste di assistenza. Sono stati effettuati 246 arresti e più di 26.000 pattuglie sono state impiegate sul territorio. Durante questo periodo, circa 26.000 cittadini si sono recati nelle caserme per richieste di aiuto o informazioni.

AREZZO – Oltre 10mila interventi gestiti attraverso il numero di emergenza, quasi 59mila cittadini accolti nelle caserme della provincia, 246 arresti e oltre 26mila pattuglie impiegate sul territorio. Sono alcuni dei numeri illustrati questa mattina durante le celebrazioni per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, svoltesi ad Arezzo alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose della provincia. La giornata si è aperta nella caserma del Comando Provinciale, intitolata alla Medaglia d’Oro al Valor Militare Appuntato Carmine Della Sala, dove è stato reso omaggio ai Caduti con la deposizione di una corona floreale. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Carabinieri, un anno di attività in provincia: oltre 10mila interventi, 246 arresti e 26mila pattuglie sul territorio

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