Olimpia Milano match point per la finale | sfida decisiva con Brescia

Olimpia Milano ha ottenuto il match point per la finale dopo la vittoria contro Brescia in gara decisiva. La squadra lombarda ha dominato nel punteggio, mettendo a segno parziali significativi durante l'incontro. La sfida si è conclusa con un risultato che permette a Milano di avanzare, mentre Brescia si prepara a tentare di bloccare le riprese offensive avversarie nella prossima partita. La serie si decide questa sera con una partita che determinerà l'accesso alla finale.

❓ Domande chiave Come può la Brescia fermare i parziali devastanti dell'Olimpia? Chi sarà il fattore determinante per chiudere la serie stasera? Quale strategia deve adottare Cotelli per neutralizzare Shields e Bolmaro? Cosa accadrà se la serie si sposterà sul campo bresciano? 📌 In Breve Shavon Shields ha segnato 20 punti totali, con 14 nei primi 20 minuti. Leandro Bolmaro ha contribuito con 14 punti tramite triple dal perimetro. Amedeo Della Valle ha realizzato 19 punti per la Germani Bres 🔗 Leggi su Ameve.eu

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