Nella partita di ritorno, l’Olimpia cerca di recuperare il distacco subito nel primo incontro contro la Germani. La squadra lombarda ha l’obiettivo di conquistare la finale, mentre il coach avrà il compito di contenere l’aggressività avversaria. La sfida si svolge in un contesto di alta tensione, con entrambe le squadre che si preparano a mettere in campo le proprie strategie per ottenere la vittoria.

? Punti chiave Come può la Germani annullare il distacco subito nel primo match?. Quale strategia userà Peppe Poeta per frenare l'aggressività bresciana?. Cosa accadrà agli equilibri della semifinale dopo il risultato di Venezia?. Dove si può seguire la diretta streaming della sfida decisiva?.? In Breve Milano ha vinto il primo match con un punteggio di 72-78.. La sfida si disputa stasera 31 maggio 2026 al PalaLeonessa.. La Reyer Venezia ha battuto la Virtus Bologna fuori casa.. Diretta su canali Uno 202, Basket 205 e piattaforme Go, NOW Tv.. Brescia e Milano si sfidano al PalaLeonessa per il controllo della semifinale. La Germani Brescia ospita stasera, domenica 31 maggio 2026, l’Olimpia Milano per la seconda sfida della semifinale di Serie A basket 2025-2026 alle ore 20. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, sfida decisiva per il riscatto: l’Olimpia punta alla finale

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