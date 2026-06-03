L’Olimpia schianta Brescia nella ripresa | 93-68 due match point per andare in finale

Da ilgiorno.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Olimpia ha vinto la partita con Brescia 93-68, dominando nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato. La squadra ha preso il controllo del gioco, aumentando il divario nel secondo tempo e assicurandosi due match point per la finale. La differenza si è vista soprattutto nel quarto periodo, quando i padroni di casa hanno accelerato e consolidato il vantaggio. La gara si è conclusa con una vittoria netta, lasciando aperta la possibilità di qualificarsi alla finale.

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Milano - Un primo tempo per studiare l’avversario, una ripresa per chiudere i conti e vincere gara 3 di semifinale. Così l’Olimpia, avanti di un solo punto a metà gara, vince 93-68 la sfida del Forum prendendosi il punto del 2-1 contro una coriacea Germani Brescia. Dopo il 50-50 del 24’ il maxi break è imponente: 43-18 per l’Armani. Venerdì l’occasione per raggiungere la finale con il primo match-point nella gara 4 che si giocherà alle 20.00. L’Armani stringe ancora le maglie in difesa, tiene sotto media i bresciani di 24 punti rispetto al campionato, in attacco alza il ritmo decisamente e si fa trascinare da capitan Shavon Shields autore di 20 punti con 67 da 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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