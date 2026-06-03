L’Olimpia schianta Brescia nella ripresa | 93-68 due match point per andare in finale

Notizia in breve

L’Olimpia ha vinto la partita con Brescia 93-68, dominando nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato. La squadra ha preso il controllo del gioco, aumentando il divario nel secondo tempo e assicurandosi due match point per la finale. La differenza si è vista soprattutto nel quarto periodo, quando i padroni di casa hanno accelerato e consolidato il vantaggio. La gara si è conclusa con una vittoria netta, lasciando aperta la possibilità di qualificarsi alla finale.