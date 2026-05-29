Brescia-Olimpia Milano oggi Serie A basket 2026 | orario gara-1 semifinale tv streaming

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi alle 20:00 si gioca la prima partita delle semifinali dei playoff di Serie A di basket 2026 tra Brescia e Olimpia Milano. La gara si svolge in una serie al meglio delle cinque e determina l'accesso alla finale scudetto. La sfida si tiene nel contesto delle semifinali e sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione. Nessun altro dettaglio riguardante i partecipanti o il luogo è stato comunicato.

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Scattano le semifinali playoff per la Serie A di basket 2026! Oggi venerdì 29 maggio alle ore 20:00 Germani Brescia e Olimpia Milano si affrontano per la gara-1 della serie al meglio delle cinque partite che mette in palio un posto per la finale scudetto. La Leonessa ha dovuto faticare più del dovuto nei quarti per eliminare la coriacea Trieste, con la Germani che dopo aver vinto gara-1 e gara-3 si è fatta portare nuovamente al PalaLeonessa per la decisiva gara-5 dove è riuscita a piegare la resistenza dei giuliani. Ora per i ragazzi di Matteo Cotelli la possibilità di provare a centrare la seconda finale consecutiva dopo quella dello scorso anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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