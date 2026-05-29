Brescia-Olimpia Milano oggi Serie A basket 2026 | orario gara-1 semifinale tv streaming

Notizia in breve

Oggi alle 20:00 si gioca la prima partita delle semifinali dei playoff di Serie A di basket 2026 tra Brescia e Olimpia Milano. La gara si svolge in una serie al meglio delle cinque e determina l'accesso alla finale scudetto. La sfida si tiene nel contesto delle semifinali e sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione. Nessun altro dettaglio riguardante i partecipanti o il luogo è stato comunicato.