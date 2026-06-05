Olgiate è morto a 85 anni don Giancarlo Cereda | era parroco di San Zeno dal 1994

È morto a 85 anni il sacerdote che dal 1994 era parroco di San Zeno, frazione di Olgiate Molgora. È anche noto come fondatore dell'associazione La Strada di Milan, impegnata ad aiutare le persone che vivono nelle periferie della città. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore.

Olgiate Molgora (Lecco), 5 giugno 2026 – È morto don Giancarlo Cereda, sacerdote di 85 anni, storico parroco di San Zeno, frazione di Olgiate Molgora e fondatore dell'associazione La Strada di Milan o per aiutare quando abitano nelle periferie della metropoli. Guidava i fedeli della comunità di San Zeno ininterrottamente dal 1994, cioè da più di trent'anni. Era un punto di riferimento per tutti, non solo per i credenti. Settimana scorsa lui stesso aveva comunicato dal pulpito durante la messa domenicale che si sarebbe trasferito in una casa di riposo di Lecco, la Casa di cura Beato Luigi Talamoni. Don Giancarlo Cereda. Don Giancarlo era originario di Cernusco-Montevecchia, che nel '40 era un unico paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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