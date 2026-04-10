festa grande per don giancarlo parroco e anima di san michele

Domenica, don Giancarlo Moretti celebrerà i suoi 60 anni di sacerdozio con una cerimonia presso Palazzo Marcosanti a Poggio Torriana. Parroco e figura centrale nella comunità di San Michele, riceverà la visita di amici e familiari in occasione di questo importante anniversario. Tra i ricordi condivisi, una frase semplice ma significativa:

"Mi dissero di stare sempre al di qua della balaustra." È una frase semplice, ma dice molto dei 60 anni di sacerdozio di don Giancarlo Moretti, che domenica festeggerà il traguardo con amici e familiari a Palazzo Marcosanti a Poggio Torriana. Nato a Rimini, ordinato prete nel 1966, don Moretti ha attraversato tante parrocchie, da Bellaria a San Mauro Pascoli e altre, fino ad arrivare a quella di San Michele a Santarcangelo, dov’è in servizio da 38 anni. Sempre con uno stile preciso. E ha deciso di raccogliere le testimonianze dei fedeli in un libro, che sarà presentato il 28 giugno in occasione della festa nella parrocchia. Nei contributi già arrivati, racconta, emergono "le attese di una maggiore profondità culturale e di una maggiore intelligibilità del messaggio cristiano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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