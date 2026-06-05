Olgiate Comasco fugge al controllo dei carabinieri e perde droga durante la fuga | due arresti
Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Olgiate Comasco dopo che hanno tentato di fuggire durante un controllo e hanno perso droga durante la fuga. I militari avevano rafforzato le verifiche in alcune zone considerate a rischio per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’intervento, i soggetti sono stati fermati e trovati in possesso di droga. Nessun dettaglio è stato fornito sui quantitativi o sulle sostanze sequestrate.
I carabinieri della stazione di Olgiate Comasco hanno intensificato in questi giorni i controlli del territorio per contrastare lo spaccio di droga nelle aree considerate più critiche. Proprio durante uno di questi servizi, nella serata di ieri, un intervento nella zona di Baragiola si è concluso. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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