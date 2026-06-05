Olgiate Comasco fugge al controllo dei carabinieri e perde droga durante la fuga | due arresti

Notizia in breve

Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Olgiate Comasco dopo che hanno tentato di fuggire durante un controllo e hanno perso droga durante la fuga. I militari avevano rafforzato le verifiche in alcune zone considerate a rischio per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’intervento, i soggetti sono stati fermati e trovati in possesso di droga. Nessun dettaglio è stato fornito sui quantitativi o sulle sostanze sequestrate.