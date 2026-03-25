Tenta di sottrarsi al controllo dei Carabinieri e getta la droga durante la fuga | denunciato

Un uomo di 30 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Grottaminarda dopo aver tentato di fuggire durante un controllo, lanciando una sostanza stupefacente in un momento di resistenza. La fuga è terminata con il suo fermo e il successivo procedimento giudiziario presso la procura di Benevento. La persona, già nota alle forze dell’ordine, è accusata di detenzione ai fini di spaccio e resistenza alle forze dell’ordine.

I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Benevento, un trentenne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile dei reati di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” e “Resistenza a pubblico ufficiale”. Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di un servizio di controllo alla circolazione stradale, i militari hanno intimato l’“Alt” all’autovettura condotta dal predetto. Sceso dal veicolo, l’uomo ha posto in essere un maldestro tentativo di fuga, venendo prontamente inseguito e bloccato dai Carabinieri. Nel corso dell’inseguimento, i militari hanno recuperato un involucro contenente complessivamente circa 2 grammi di cocaina ed eroina, di cui l’uomo aveva tentato di disfarsi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Tenta di sottrarsi al controllo dei Carabinieri e getta la droga durante la fuga: denunciato Articoli correlati Leggi anche: Vede i carabinieri e getta la droga, 21enne denunciato Fuga all’ultimo momento: uomo denunciato dopo aver visto i carabinieri durante un controllo stradaleUn 26enne residente a Tolentino è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di fuggire dai carabinieri durante un... Altri aggiornamenti su Tenta di sottrarsi al controllo dei... Temi più discussi: TRIESTE | TENTA LA FUGA DAL BAR ALLA VISTA DEI CARABINIERI: ARRESTATO SPACCIATORE; Pusher viene fermato e tenta di nascondere la droga nell’auto dei carabinieri: 19enne in manette; Piombino, tenta furto e minaccia carabinieri con coltellino; Resistenza a pubblico ufficiale: guida al reato. Grottaminarda, tenta di sottrarsi al controllo dei Carabinieri e getta droga durante fuga: denunciato 30enneI Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Benevento, un trentenne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto respon ... irpinianews.it Piombino, tenta di rubare il portafoglio a un pensionato: fugge tra la folla con un coltello e minaccia i carabinieriPiombino, tenta di rubare il portafoglio a un pensionato: fugge tra la folla con un coltello e minaccia i carabinieri ... livornopress.it Minaccia i familiari e tenta di aggredire gli Agenti. #poliziadistato blocca con il " Taser" e denuncia pregiudicato bresciano. #questuraBrescia #essercisempre Link articolo:https://questure.poliziadistato.it/it/Brescia/articolo/340969c24b804f93e424515015 - facebook.com facebook Tenta di uccidere la suocera con il veleno per topi, fermata a Savona. Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per la nuora. #ANSA x.com