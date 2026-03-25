Grottaminarda AV – Tenta di sottrarsi al controllo dei Carabinieri e getta droga durante la fuga | denunciato un 30enne

A Grottaminarda, un uomo di 30 anni è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver tentato di sfuggire a un controllo e aver gettato droga durante la fuga. L'individuo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e identificato. Durante le operazioni, sono stati recuperati alcuni involucri con sostanza stupefacente. L’uomo è stato portato in caserma per le procedure di rito.

Grottaminarda: trentenne denunciato per droga e resistenza, già noto alle Forze dell’Ordine. I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Benevento, un trentenne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile dei reati di “ Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ” e “ Resistenza a pubblico ufficiale ”. Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di un servizio di controllo alla circolazione stradale, i militari hanno intimato l’“Alt” all’autovettura condotta dal predetto. Sceso dal veicolo, l’uomo ha posto in essere un maldestro tentativo di fuga, venendo prontamente inseguito e bloccato dai Carabinieri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Grottaminarda (AV) – Tenta di sottrarsi al controllo dei Carabinieri e getta droga durante la fuga: denunciato un 30enne Articoli correlati Tenta di sottrarsi al controllo dei Carabinieri e getta la droga durante la fuga: denunciatoI Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Benevento, un trentenne del... Ostacola il controllo dei carabinieri e li minaccia: denunciato 30enne ai domiciliariUn controllo di routine per la verifica del rispetto degli arresti domiciliari si è concluso con la denuncia di un uomo per minaccia a pubblico... Contenuti utili per approfondire Grottaminarda AV Tenta di sottrarsi al... Discussioni sull' argomento Via Crucis vivente a Grottaminarda (AV); Gesualdo, sulla festa patronale continua la tensione tra il sindaco ed il parroco; Grottaminarda (AV) – 50enne viola i domiciliari. Grottaminarda, tenta di sottrarsi al controllo dei Carabinieri e getta droga durante fuga: denunciato 30enneI Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Benevento, un trentenne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto respon ... irpinianews.it