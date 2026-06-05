Un miliardario fondatore di Smartbox ha presentato una richiesta al Senato per diseredare i suoi cinque figli, sostenendo che ognuno debba poter usare liberamente il proprio patrimonio. La sua eredità, stimata in 1,4 miliardi di euro, potrebbe non essere trasmessa ai figli. La richiesta mira a bloccare eventuali azioni legali o pretese di eredità, anche se non è ancora chiaro se il provvedimento sarà approvato.

Chissà come saranno felici i suoi figli di sapere che non vuole lasciare loro neanche un centesimo in eredità. Sì, Pierre-Edouard Sterin, cinquantaduenne fondatore del marchio Smartbox, ha formalmente chiesto al Senato di Parigi di modificare la legge per poter diseredare i suoi cinque figli. Il miliardario, che vanta un patrimonio stimato in 1,4 miliardi di euro, ha sollevato una questione legale che scuote la Francia dei grandi patrimoni e riapre il dibattito normativo sulla libertà di disporre della propria ricchezza senza vincoli familiari. La vicenda, riportata dal quotidiano Corriere della Sera, vede al centro l’imprenditore francese e la sua cassaforte di famiglia, la Otium Capital. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Ognuno deve poter fare ciò che vuole del proprio patrimonio”: il miliardario fondatore di Smartbox vuole diseredare i suoi 5 figli e chiede aiuto al Senato per salvare l’eredità da 1,4 miliardi

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Ognuno deve poter fare ciò che vuole del proprio patrimonio: il miliardario fondatore di Smartbox vuole diseredare i suoi 5 figli e chiede aiuto al Senato per salvare l ...Pierre-Edouard Sterin, fondatore di Smartbox, chiede al Senato francese di poter donare 1,4 miliardi in beneficenza. ilfattoquotidiano.it

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