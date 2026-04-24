Il ministro dello sport ha commentato la situazione di un noto allenatore, definendolo un patrimonio del calcio italiano. Ha precisato che la società ha l’ultima parola sulle decisioni e ha fatto riferimento a un possibile problema che avrebbe portato alla sua uscita. La dichiarazione arriva in un momento di incertezza sulla posizione dell’allenatore, senza ulteriori dettagli sulle cause.

“Ranieri? La società decide ciò che vuole. Evidentemente c’è qualcosa che non ha funzionato. Ranieri è un patrimonio acquisito del calcio italiano”. Così Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, a margine della firma della dichiarazione di intenti per la lotta contro l’antisemitismo nello sport, in merito alla separazione tra Claudio Ranieri e la Roma. Nato, Meloni: "Spagna fuori? Non positivo, lavorare per rafforzare l'Alleanza" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, ministro Abodi: "Ranieri un patrimonio, club decide ciò che vuole"

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