In occasione del compleanno dell'ex portiere scomparso, sua moglie ha pubblicato una lettera su Instagram. Nell'aggiornamento, scrive che avrebbe voluto fare un regalo e afferma che lui le manca. La didascalia è accompagnata da un messaggio di affetto e ricordo. La donna non fornisce dettagli sulla data di scomparsa o altri aspetti personali, limitandosi a condividere un pensiero dedicato a lui.

Doveva essere un giorno di festa, invece non fa che acuire il senso di vuoto. Il 4 giugno sarebbe stato il compleanno di Alexander Manninger, l'ex portiere fra le altre di Juventus e Siena che ha perso la vita lo scorso 16 aprile in un incidente che ha coinvolto il suo Suv e un treno. Avrebbe spento 49 candeline, avrebbe dovuto passare la giornata moglie e i due figli. Nel giorno del suo compleanno la moglie Emily ha voluto mandargli un pensiero tramite i social. "Per me è strano scrivere qui sopra, per noi non era affatto usuale - ha precisato -. Ma devo farlo. Ci manchi ogni secondo, ci manchi tantissimo. Ti auguro di vivere una meravigliosa giornata in cielo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Oggi ti avremmo fatto un regalo, ci manchi": la lettera della moglie di Manninger per il suo compleanno

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