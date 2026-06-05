Oggi ti avremmo fatto un regalo ci manchi | la lettera della moglie di Manninger per il suo compleanno
In occasione del compleanno dell'ex portiere scomparso, sua moglie ha pubblicato una lettera su Instagram. Nell'aggiornamento, scrive che avrebbe voluto fare un regalo e afferma che lui le manca. La didascalia è accompagnata da un messaggio di affetto e ricordo. La donna non fornisce dettagli sulla data di scomparsa o altri aspetti personali, limitandosi a condividere un pensiero dedicato a lui.
Doveva essere un giorno di festa, invece non fa che acuire il senso di vuoto. Il 4 giugno sarebbe stato il compleanno di Alexander Manninger, l'ex portiere fra le altre di Juventus e Siena che ha perso la vita lo scorso 16 aprile in un incidente che ha coinvolto il suo Suv e un treno. Avrebbe spento 49 candeline, avrebbe dovuto passare la giornata moglie e i due figli. Nel giorno del suo compleanno la moglie Emily ha voluto mandargli un pensiero tramite i social. "Per me è strano scrivere qui sopra, per noi non era affatto usuale - ha precisato -. Ma devo farlo. Ci manchi ogni secondo, ci manchi tantissimo. Ti auguro di vivere una meravigliosa giornata in cielo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Multi SubAnak Kandung Difitnah Anak Angkat, Dijebak Penjara Oleh Keluarga & Tunangan
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